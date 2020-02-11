11.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 293.105 2,31 BIST ANKARA 162.185 -0,52 BIST ANTALYA 114.232 1,05 BIST BALIKESİR 120.113 -1,39 BIST BURSA 211.092 -0,22 BIST DENIZLI 164.129 0,46 BIST ISTANBUL 119.692 -0,26 BIST IZMIR 218.371 0,04 BIST KAYSERI 525.964 -2,17 BIST KOCAELI 237.830 0,13 BIST KONYA 99.078 -0,72 BIST TEKIRDAĞ 481.854 -0,86

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)