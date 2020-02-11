Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 293.105 2,31
BIST ANKARA 162.185 -0,52
BIST ANTALYA 114.232 1,05
BIST BALIKESİR 120.113 -1,39
BIST BURSA 211.
11.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|293.105
|2,31
|BIST ANKARA
|162.185
|-0,52
|BIST ANTALYA
|114.232
|1,05
|BIST BALIKESİR
|120.113
|-1,39
|BIST BURSA
|211.092
|-0,22
|BIST DENIZLI
|164.129
|0,46
|BIST ISTANBUL
|119.692
|-0,26
|BIST IZMIR
|218.371
|0,04
|BIST KAYSERI
|525.964
|-2,17
|BIST KOCAELI
|237.830
|0,13
|BIST KONYA
|99.078
|-0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|481.854
|-0,86
Kaynak: AA