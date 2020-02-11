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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 293.105 2,31
BIST ANKARA 162.185 -0,52
BIST ANTALYA 114.232 1,05
BIST BALIKESİR 120.113 -1,39
BIST BURSA 211.

11.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 293.105 2,31
BIST ANKARA 162.185 -0,52
BIST ANTALYA 114.232 1,05
BIST BALIKESİR 120.113 -1,39
BIST BURSA 211.092 -0,22
BIST DENIZLI 164.129 0,46
BIST ISTANBUL 119.692 -0,26
BIST IZMIR 218.371 0,04
BIST KAYSERI 525.964 -2,17
BIST KOCAELI 237.830 0,13
BIST KONYA 99.078 -0,72
BIST TEKIRDAĞ 481.854 -0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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