Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 295.747 4,01
BIST ANKARA 166.779 0,35
BIST ANTALYA 120.285 1,29
BIST BALIKESİR 126.255 1,49
BIST BURSA 217.
10.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|295.747
|4,01
|BIST ANKARA
|166.779
|0,35
|BIST ANTALYA
|120.285
|1,29
|BIST BALIKESİR
|126.255
|1,49
|BIST BURSA
|217.676
|0,50
|BIST DENIZLI
|167.740
|4,45
|BIST ISTANBUL
|122.830
|-0,60
|BIST IZMIR
|225.712
|0,31
|BIST KAYSERI
|553.801
|0,30
|BIST KOCAELI
|242.977
|0,25
|BIST KONYA
|105.257
|-0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|496.244
|-0,81
Kaynak: AA