Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 284.492 0,39
BIST ANKARA 167.073 0,30
BIST ANTALYA 121.049 -1,37
BIST BALIKESİR 126.863 0,26
BIST BURSA 218.
07.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:06
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|284.492
|0,39
|BIST ANKARA
|167.073
|0,30
|BIST ANTALYA
|121.049
|-1,37
|BIST BALIKESİR
|126.863
|0,26
|BIST BURSA
|218.152
|0,15
|BIST DENIZLI
|163.654
|0,97
|BIST ISTANBUL
|124.412
|0,07
|BIST IZMIR
|226.878
|0,68
|BIST KAYSERI
|554.943
|1,39
|BIST KOCAELI
|243.865
|0,16
|BIST KONYA
|106.692
|0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|504.493
|-0,05
Kaynak: AA