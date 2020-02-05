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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 268.558 2,24
BIST ANKARA 168.264 0,49
BIST ANTALYA 126.840 6,87
BIST BALIKESİR 128.908 0,19
BIST BURSA 219.

05.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:14
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 268.558 2,24
BIST ANKARA 168.264 0,49
BIST ANTALYA 126.840 6,87
BIST BALIKESİR 128.908 0,19
BIST BURSA 219.970 0,19
BIST DENIZLI 166.236 0,83
BIST ISTANBUL 124.829 0,65
BIST IZMIR 226.804 0,00
BIST KAYSERI 542.578 -0,15
BIST KOCAELI 245.221 0,87
BIST KONYA 107.872 2,08
BIST TEKIRDAĞ 506.192 1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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