Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 256.532 -0,38
BIST ANKARA 160.333 -0,17
BIST ANTALYA 102.978 1,01
BIST BALIKESİR 118.530 -0,01
BIST BURSA 216.

21.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:02
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 256.532 -0,38
BIST ANKARA 160.333 -0,17
BIST ANTALYA 102.978 1,01
BIST BALIKESİR 118.530 -0,01
BIST BURSA 216.165 0,02
BIST DENIZLI 149.423 0,07
BIST ISTANBUL 123.759 -0,25
BIST IZMIR 214.971 0,26
BIST KAYSERI 531.192 0,27
BIST KOCAELI 250.946 0,24
BIST KONYA 100.961 3,72
BIST TEKIRDAĞ 441.198 1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler