Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 256.532 -0,38
BIST ANKARA 160.333 -0,17
BIST ANTALYA 102.978 1,01
BIST BALIKESİR 118.530 -0,01
BIST BURSA 216.
21.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.532
|-0,38
|BIST ANKARA
|160.333
|-0,17
|BIST ANTALYA
|102.978
|1,01
|BIST BALIKESİR
|118.530
|-0,01
|BIST BURSA
|216.165
|0,02
|BIST DENIZLI
|149.423
|0,07
|BIST ISTANBUL
|123.759
|-0,25
|BIST IZMIR
|214.971
|0,26
|BIST KAYSERI
|531.192
|0,27
|BIST KOCAELI
|250.946
|0,24
|BIST KONYA
|100.961
|3,72
|BIST TEKIRDAĞ
|441.198
|1,95
Kaynak: AA