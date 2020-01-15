Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 258.000 -0,59
BIST ANKARA 160.330 -0,64
BIST ANTALYA 104.607 1,87
BIST BALIKESİR 119.623 4,03
BIST BURSA 207.
15.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|258.000
|-0,59
|BIST ANKARA
|160.330
|-0,64
|BIST ANTALYA
|104.607
|1,87
|BIST BALIKESİR
|119.623
|4,03
|BIST BURSA
|207.230
|0,02
|BIST DENIZLI
|145.011
|0,80
|BIST ISTANBUL
|122.463
|-0,37
|BIST IZMIR
|210.671
|-0,13
|BIST KAYSERI
|520.203
|-0,84
|BIST KOCAELI
|250.488
|-0,17
|BIST KONYA
|93.183
|-1,16
|BIST TEKIRDAĞ
|423.887
|-0,74
Kaynak: AA