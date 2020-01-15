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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 258.000 -0,59
BIST ANKARA 160.330 -0,64
BIST ANTALYA 104.607 1,87
BIST BALIKESİR 119.623 4,03
BIST BURSA 207.

15.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:16
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 258.000 -0,59
BIST ANKARA 160.330 -0,64
BIST ANTALYA 104.607 1,87
BIST BALIKESİR 119.623 4,03
BIST BURSA 207.230 0,02
BIST DENIZLI 145.011 0,80
BIST ISTANBUL 122.463 -0,37
BIST IZMIR 210.671 -0,13
BIST KAYSERI 520.203 -0,84
BIST KOCAELI 250.488 -0,17
BIST KONYA 93.183 -1,16
BIST TEKIRDAĞ 423.887 -0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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