Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 251.760 0,22
BIST ANKARA 156.668 0,39
BIST ANTALYA 99.819 5,18
BIST BALIKESİR 109.884 0,11
BIST BURSA 204.

10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 251.760 0,22
BIST ANKARA 156.668 0,39
BIST ANTALYA 99.819 5,18
BIST BALIKESİR 109.884 0,11
BIST BURSA 204.778 -0,68
BIST DENIZLI 138.334 1,61
BIST ISTANBUL 120.130 0,30
BIST IZMIR 207.144 0,57
BIST KAYSERI 496.749 0,02
BIST KOCAELI 247.646 -0,41
BIST KONYA 94.124 -0,41
BIST TEKIRDAĞ 388.686 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler