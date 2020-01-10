Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 251.760 0,22
BIST ANKARA 156.668 0,39
BIST ANTALYA 99.819 5,18
BIST BALIKESİR 109.884 0,11
BIST BURSA 204.
10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|251.760
|0,22
|BIST ANKARA
|156.668
|0,39
|BIST ANTALYA
|99.819
|5,18
|BIST BALIKESİR
|109.884
|0,11
|BIST BURSA
|204.778
|-0,68
|BIST DENIZLI
|138.334
|1,61
|BIST ISTANBUL
|120.130
|0,30
|BIST IZMIR
|207.144
|0,57
|BIST KAYSERI
|496.749
|0,02
|BIST KOCAELI
|247.646
|-0,41
|BIST KONYA
|94.124
|-0,41
|BIST TEKIRDAĞ
|388.686
|0,29
Kaynak: AA