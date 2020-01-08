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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 244.061 -0,97
BIST ANKARA 151.337 0,48
BIST ANTALYA 89.310 -1,26
BIST BALIKESİR 104.709 2,33
BIST BURSA 197.

08.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:16
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 244.061 -0,97
BIST ANKARA 151.337 0,48
BIST ANTALYA 89.310 -1,26
BIST BALIKESİR 104.709 2,33
BIST BURSA 197.764 -0,10
BIST DENIZLI 132.703 1,05
BIST ISTANBUL 114.715 -0,57
BIST IZMIR 198.652 -0,08
BIST KAYSERI 473.173 0,49
BIST KOCAELI 239.597 -1,15
BIST KONYA 91.009 -0,44
BIST TEKIRDAĞ 373.633 0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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