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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 247.303 -2,78
BIST ANKARA 147.571 -2,06
BIST ANTALYA 89.246 -5,37
BIST BALIKESİR 102.493 -3,97
BIST BURSA 199.

03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 247.303 -2,78
BIST ANKARA 147.571 -2,06
BIST ANTALYA 89.246 -5,37
BIST BALIKESİR 102.493 -3,97
BIST BURSA 199.540 -2,40
BIST DENIZLI 133.419 -4,32
BIST ISTANBUL 116.538 -2,33
BIST IZMIR 199.622 -1,57
BIST KAYSERI 466.346 -3,74
BIST KOCAELI 245.756 -1,75
BIST KONYA 93.402 -3,21
BIST TEKIRDAĞ 380.032 -3,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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