Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 247.303 -2,78
BIST ANKARA 147.571 -2,06
BIST ANTALYA 89.246 -5,37
BIST BALIKESİR 102.493 -3,97
BIST BURSA 199.
03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|247.303
|-2,78
|BIST ANKARA
|147.571
|-2,06
|BIST ANTALYA
|89.246
|-5,37
|BIST BALIKESİR
|102.493
|-3,97
|BIST BURSA
|199.540
|-2,40
|BIST DENIZLI
|133.419
|-4,32
|BIST ISTANBUL
|116.538
|-2,33
|BIST IZMIR
|199.622
|-1,57
|BIST KAYSERI
|466.346
|-3,74
|BIST KOCAELI
|245.756
|-1,75
|BIST KONYA
|93.402
|-3,21
|BIST TEKIRDAĞ
|380.032
|-3,31
Kaynak: AA