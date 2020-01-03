03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 247.303 -2,78 BIST ANKARA 147.571 -2,06 BIST ANTALYA 89.246 -5,37 BIST BALIKESİR 102.493 -3,97 BIST BURSA 199.540 -2,40 BIST DENIZLI 133.419 -4,32 BIST ISTANBUL 116.538 -2,33 BIST IZMIR 199.622 -1,57 BIST KAYSERI 466.346 -3,74 BIST KOCAELI 245.756 -1,75 BIST KONYA 93.402 -3,21 BIST TEKIRDAĞ 380.032 -3,31

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)