Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 243.795 2,65
BIST ANKARA 144.778 0,70
BIST ANTALYA 90.626 1,84
BIST BALIKESİR 105.078 1,34
BIST BURSA 199.

30.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:16
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 243.795 2,65
BIST ANKARA 144.778 0,70
BIST ANTALYA 90.626 1,84
BIST BALIKESİR 105.078 1,34
BIST BURSA 199.936 -0,31
BIST DENIZLI 140.722 1,46
BIST ISTANBUL 117.818 1,01
BIST IZMIR 197.661 1,48
BIST KAYSERI 472.886 1,50
BIST KOCAELI 249.211 0,49
BIST KONYA 98.683 1,78
BIST TEKIRDAĞ 384.880 0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler