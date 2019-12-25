Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 238.667 0,24
BIST ANKARA 144.910 0,77
BIST ANTALYA 86.420 1,79
BIST BALIKESİR 102.427 2,02
BIST BURSA 200.
25.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|238.667
|0,24
|BIST ANKARA
|144.910
|0,77
|BIST ANTALYA
|86.420
|1,79
|BIST BALIKESİR
|102.427
|2,02
|BIST BURSA
|200.177
|0,23
|BIST DENIZLI
|146.865
|-0,24
|BIST ISTANBUL
|116.389
|0,23
|BIST IZMIR
|194.900
|0,09
|BIST KAYSERI
|460.549
|-0,21
|BIST KOCAELI
|244.991
|-0,04
|BIST KONYA
|96.657
|0,84
|BIST TEKIRDAĞ
|379.128
|1,51
Kaynak: AA