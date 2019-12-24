Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 240.134 0,55
BIST ANKARA 143.248 1,70
BIST ANTALYA 85.231 2,03
BIST BALIKESİR 99.933 -0,56
BIST BURSA 199.
24.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|240.134
|0,55
|BIST ANKARA
|143.248
|1,70
|BIST ANTALYA
|85.231
|2,03
|BIST BALIKESİR
|99.933
|-0,56
|BIST BURSA
|199.221
|-0,12
|BIST DENIZLI
|137.328
|2,38
|BIST ISTANBUL
|115.992
|0,86
|BIST IZMIR
|194.880
|0,97
|BIST KAYSERI
|460.091
|2,07
|BIST KOCAELI
|245.244
|0,40
|BIST KONYA
|95.852
|-1,77
|BIST TEKIRDAĞ
|373.269
|0,29
Kaynak: AA