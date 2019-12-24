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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 240.134 0,55
BIST ANKARA 143.248 1,70
BIST ANTALYA 85.231 2,03
BIST BALIKESİR 99.933 -0,56
BIST BURSA 199.

24.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:28
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 240.134 0,55
BIST ANKARA 143.248 1,70
BIST ANTALYA 85.231 2,03
BIST BALIKESİR 99.933 -0,56
BIST BURSA 199.221 -0,12
BIST DENIZLI 137.328 2,38
BIST ISTANBUL 115.992 0,86
BIST IZMIR 194.880 0,97
BIST KAYSERI 460.091 2,07
BIST KOCAELI 245.244 0,40
BIST KONYA 95.852 -1,77
BIST TEKIRDAĞ 373.269 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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