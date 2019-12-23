Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.384 1,84
BIST ANKARA 142.424 1,76
BIST ANTALYA 83.573 0,27
BIST BALIKESİR 99.667 3,25
BIST BURSA 198.
23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|237.384
|1,84
|BIST ANKARA
|142.424
|1,76
|BIST ANTALYA
|83.573
|0,27
|BIST BALIKESİR
|99.667
|3,25
|BIST BURSA
|198.249
|0,64
|BIST DENIZLI
|136.266
|2,61
|BIST ISTANBUL
|114.547
|0,61
|BIST IZMIR
|192.080
|1,73
|BIST KAYSERI
|449.423
|0,82
|BIST KOCAELI
|243.029
|0,86
|BIST KONYA
|97.470
|3,08
|BIST TEKIRDAĞ
|370.495
|1,64
Kaynak: AA