16.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 239.263 4,91 BIST ANKARA 138.359 -0,03 BIST ANTALYA 79.462 -0,39 BIST BALIKESİR 91.927 0,06 BIST BURSA 189.997 0,91 BIST DENIZLI 128.960 0,76 BIST ISTANBUL 114.290 0,47 BIST IZMIR 183.492 0,16 BIST KAYSERI 443.681 0,64 BIST KOCAELI 238.272 0,71 BIST KONYA 92.171 -0,46 BIST TEKIRDAĞ 374.736 -0,75

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)