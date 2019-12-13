13.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.902 0,21 BIST ANKARA 140.411 1,09 BIST ANTALYA 81.660 -0,16 BIST BALIKESİR 93.732 0,49 BIST BURSA 191.664 0,86 BIST DENIZLI 125.678 1,56 BIST ISTANBUL 115.020 0,76 BIST IZMIR 185.520 0,48 BIST KAYSERI 448.813 -0,18 BIST KOCAELI 237.611 0,80 BIST KONYA 94.006 0,83 BIST TEKIRDAĞ 381.464 0,32

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)