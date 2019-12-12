12.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.815 1,51 BIST ANKARA 138.395 1,49 BIST ANTALYA 81.597 -1,79 BIST BALIKESİR 93.386 1,84 BIST BURSA 190.180 1,20 BIST DENIZLI 124.523 0,94 BIST ISTANBUL 113.339 1,02 BIST IZMIR 184.882 0,86 BIST KAYSERI 446.700 -1,47 BIST KOCAELI 234.771 0,61 BIST KONYA 93.413 0,49 BIST TEKIRDAĞ 377.900 2,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)