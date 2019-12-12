Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 230.815 1,51
BIST ANKARA 138.395 1,49
BIST ANTALYA 81.597 -1,79
BIST BALIKESİR 93.386 1,84
BIST BURSA 190.
12.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|230.815
|1,51
|BIST ANKARA
|138.395
|1,49
|BIST ANTALYA
|81.597
|-1,79
|BIST BALIKESİR
|93.386
|1,84
|BIST BURSA
|190.180
|1,20
|BIST DENIZLI
|124.523
|0,94
|BIST ISTANBUL
|113.339
|1,02
|BIST IZMIR
|184.882
|0,86
|BIST KAYSERI
|446.700
|-1,47
|BIST KOCAELI
|234.771
|0,61
|BIST KONYA
|93.413
|0,49
|BIST TEKIRDAĞ
|377.900
|2,09
Kaynak: AA