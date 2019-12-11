Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 228.480 1,29
BIST ANKARA 137.139 -0,54
BIST ANTALYA 81.822 1,37
BIST BALIKESİR 91.466 -0,09
BIST BURSA 191.
11.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|228.480
|1,29
|BIST ANKARA
|137.139
|-0,54
|BIST ANTALYA
|81.822
|1,37
|BIST BALIKESİR
|91.466
|-0,09
|BIST BURSA
|191.275
|1,69
|BIST DENIZLI
|124.451
|0,76
|BIST ISTANBUL
|112.152
|0,40
|BIST IZMIR
|182.288
|0,67
|BIST KAYSERI
|456.484
|-2,91
|BIST KOCAELI
|234.704
|-0,19
|BIST KONYA
|93.298
|0,45
|BIST TEKIRDAĞ
|371.450
|-0,15
Kaynak: AA