Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 229.006 2,77
BIST ANKARA 138.580 -0,14
BIST ANTALYA 79.828 2,74
BIST BALIKESİR 93.372 1,93
BIST BURSA 186.
09.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:56
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|229.006
|2,77
|BIST ANKARA
|138.580
|-0,14
|BIST ANTALYA
|79.828
|2,74
|BIST BALIKESİR
|93.372
|1,93
|BIST BURSA
|186.653
|-0,32
|BIST DENIZLI
|121.399
|0,69
|BIST ISTANBUL
|113.298
|-0,01
|BIST IZMIR
|182.081
|0,28
|BIST KAYSERI
|491.681
|0,26
|BIST KOCAELI
|237.643
|0,51
|BIST KONYA
|94.234
|1,45
|BIST TEKIRDAĞ
|375.213
|-0,47
Kaynak: AA