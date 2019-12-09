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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 229.006 2,77
BIST ANKARA 138.580 -0,14
BIST ANTALYA 79.828 2,74
BIST BALIKESİR 93.372 1,93
BIST BURSA 186.

09.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:56
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 229.006 2,77
BIST ANKARA 138.580 -0,14
BIST ANTALYA 79.828 2,74
BIST BALIKESİR 93.372 1,93
BIST BURSA 186.653 -0,32
BIST DENIZLI 121.399 0,69
BIST ISTANBUL 113.298 -0,01
BIST IZMIR 182.081 0,28
BIST KAYSERI 491.681 0,26
BIST KOCAELI 237.643 0,51
BIST KONYA 94.234 1,45
BIST TEKIRDAĞ 375.213 -0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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