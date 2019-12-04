04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 205.005 0,91 BIST ANKARA 134.806 -0,20 BIST ANTALYA 72.847 5,03 BIST BALIKESİR 91.386 0,83 BIST BURSA 182.812 1,02 BIST DENIZLI 112.872 2,35 BIST ISTANBUL 111.329 0,05 BIST IZMIR 181.727 0,19 BIST KAYSERI 492.158 3,08 BIST KOCAELI 232.929 0,38 BIST KONYA 91.800 1,48 BIST TEKIRDAĞ 374.039 2,03

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)