Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 205.005 0,91
BIST ANKARA 134.806 -0,20
BIST ANTALYA 72.847 5,03
BIST BALIKESİR 91.386 0,83
BIST BURSA 182.
04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|205.005
|0,91
|BIST ANKARA
|134.806
|-0,20
|BIST ANTALYA
|72.847
|5,03
|BIST BALIKESİR
|91.386
|0,83
|BIST BURSA
|182.812
|1,02
|BIST DENIZLI
|112.872
|2,35
|BIST ISTANBUL
|111.329
|0,05
|BIST IZMIR
|181.727
|0,19
|BIST KAYSERI
|492.158
|3,08
|BIST KOCAELI
|232.929
|0,38
|BIST KONYA
|91.800
|1,48
|BIST TEKIRDAĞ
|374.039
|2,03
Kaynak: AA