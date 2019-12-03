Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 205.710 0,24
BIST ANKARA 136.632 1,19
BIST ANTALYA 69.271 1,73
BIST BALIKESİR 92.597 2,00
BIST BURSA 183.
03.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|205.710
|0,24
|BIST ANKARA
|136.632
|1,19
|BIST ANTALYA
|69.271
|1,73
|BIST BALIKESİR
|92.597
|2,00
|BIST BURSA
|183.400
|1,14
|BIST DENIZLI
|111.541
|0,49
|BIST ISTANBUL
|112.508
|0,44
|BIST IZMIR
|183.284
|1,09
|BIST KAYSERI
|478.197
|1,51
|BIST KOCAELI
|234.458
|-0,33
|BIST KONYA
|91.260
|0,78
|BIST TEKIRDAĞ
|367.313
|5,65
Kaynak: AA