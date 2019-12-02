Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 204.042 1,90
BIST ANKARA 135.098 1,61
BIST ANTALYA 67.688 3,59
BIST BALIKESİR 90.645 2,48
BIST BURSA 181.
02.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|204.042
|1,90
|BIST ANKARA
|135.098
|1,61
|BIST ANTALYA
|67.688
|3,59
|BIST BALIKESİR
|90.645
|2,48
|BIST BURSA
|181.530
|1,78
|BIST DENIZLI
|111.508
|1,23
|BIST ISTANBUL
|111.950
|1,34
|BIST IZMIR
|179.807
|1,41
|BIST KAYSERI
|467.687
|2,28
|BIST KOCAELI
|236.429
|0,63
|BIST KONYA
|89.479
|1,54
|BIST TEKIRDAĞ
|343.524
|2,63
Kaynak: AA