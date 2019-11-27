27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 198.557 0,33 BIST ANKARA 133.014 0,23 BIST ANTALYA 62.479 1,36 BIST BALIKESİR 86.703 0,77 BIST BURSA 177.214 0,89 BIST DENIZLI 109.143 0,42 BIST ISTANBUL 109.236 0,00 BIST IZMIR 176.967 0,64 BIST KAYSERI 443.794 0,34 BIST KOCAELI 231.483 0,32 BIST KONYA 88.991 -0,42 BIST TEKIRDAĞ 319.558 -1,13

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)