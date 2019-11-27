Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 198.557 0,33
BIST ANKARA 133.014 0,23
BIST ANTALYA 62.479 1,36
BIST BALIKESİR 86.703 0,77
BIST BURSA 177.
27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|198.557
|0,33
|BIST ANKARA
|133.014
|0,23
|BIST ANTALYA
|62.479
|1,36
|BIST BALIKESİR
|86.703
|0,77
|BIST BURSA
|177.214
|0,89
|BIST DENIZLI
|109.143
|0,42
|BIST ISTANBUL
|109.236
|0,00
|BIST IZMIR
|176.967
|0,64
|BIST KAYSERI
|443.794
|0,34
|BIST KOCAELI
|231.483
|0,32
|BIST KONYA
|88.991
|-0,42
|BIST TEKIRDAĞ
|319.558
|-1,13
Kaynak: AA