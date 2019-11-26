Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 195.883 0,49
BIST ANKARA 132.614 -0,37
BIST ANTALYA 60.605 0,08
BIST BALIKESİR 85.816 0,73
BIST BURSA 175.
26.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.883
|0,49
|BIST ANKARA
|132.614
|-0,37
|BIST ANTALYA
|60.605
|0,08
|BIST BALIKESİR
|85.816
|0,73
|BIST BURSA
|175.150
|-0,08
|BIST DENIZLI
|109.111
|1,72
|BIST ISTANBUL
|108.204
|-0,18
|BIST IZMIR
|176.066
|-0,37
|BIST KAYSERI
|436.747
|-0,51
|BIST KOCAELI
|231.274
|-0,30
|BIST KONYA
|89.875
|-0,66
|BIST TEKIRDAĞ
|325.862
|3,39
Kaynak: AA