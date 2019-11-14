14.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.355 0,84 BIST ANKARA 132.947 -0,04 BIST ANTALYA 56.131 0,07 BIST BALIKESİR 86.520 -0,69 BIST BURSA 167.590 -0,19 BIST DENIZLI 100.180 -0,56 BIST ISTANBUL 106.944 0,30 BIST IZMIR 174.146 0,04 BIST KAYSERI 421.333 0,12 BIST KOCAELI 232.983 -1,04 BIST KONYA 92.374 0,40 BIST TEKIRDAĞ 297.846 -0,30

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)