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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.355 0,84
BIST ANKARA 132.947 -0,04
BIST ANTALYA 56.131 0,07
BIST BALIKESİR 86.520 -0,69
BIST BURSA 167.

14.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.355 0,84
BIST ANKARA 132.947 -0,04
BIST ANTALYA 56.131 0,07
BIST BALIKESİR 86.520 -0,69
BIST BURSA 167.590 -0,19
BIST DENIZLI 100.180 -0,56
BIST ISTANBUL 106.944 0,30
BIST IZMIR 174.146 0,04
BIST KAYSERI 421.333 0,12
BIST KOCAELI 232.983 -1,04
BIST KONYA 92.374 0,40
BIST TEKIRDAĞ 297.846 -0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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