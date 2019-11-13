13.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.232 0,25 BIST ANKARA 131.706 0,53 BIST ANTALYA 55.528 1,72 BIST BALIKESİR 86.725 1,69 BIST BURSA 168.255 0,92 BIST DENIZLI 100.539 -0,68 BIST ISTANBUL 106.341 0,32 BIST IZMIR 173.446 0,76 BIST KAYSERI 420.305 0,78 BIST KOCAELI 235.469 0,20 BIST KONYA 92.043 3,44 BIST TEKIRDAĞ 299.477 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA