Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.232 0,25
BIST ANKARA 131.706 0,53
BIST ANTALYA 55.528 1,72
BIST BALIKESİR 86.725 1,69
BIST BURSA 168.

13.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.232 0,25
BIST ANKARA 131.706 0,53
BIST ANTALYA 55.528 1,72
BIST BALIKESİR 86.725 1,69
BIST BURSA 168.255 0,92
BIST DENIZLI 100.539 -0,68
BIST ISTANBUL 106.341 0,32
BIST IZMIR 173.446 0,76
BIST KAYSERI 420.305 0,78
BIST KOCAELI 235.469 0,20
BIST KONYA 92.043 3,44
BIST TEKIRDAĞ 299.477 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et