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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.042 0,51
BIST ANKARA 128.632 0,26
BIST ANTALYA 54.846 -0,12
BIST BALIKESİR 81.521 0,27
BIST BURSA 169.

11.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:06
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.042 0,51
BIST ANKARA 128.632 0,26
BIST ANTALYA 54.846 -0,12
BIST BALIKESİR 81.521 0,27
BIST BURSA 169.695 1,95
BIST DENIZLI 99.381 -3,96
BIST ISTANBUL 104.915 0,55
BIST IZMIR 169.682 0,34
BIST KAYSERI 422.264 0,75
BIST KOCAELI 237.664 0,24
BIST KONYA 88.164 1,20
BIST TEKIRDAĞ 291.382 2,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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