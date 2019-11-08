08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.503 0,46 BIST ANKARA 128.437 0,35 BIST ANTALYA 54.719 1,45 BIST BALIKESİR 81.115 -0,75 BIST BURSA 168.252 0,14 BIST DENIZLI 103.366 -1,04 BIST ISTANBUL 104.714 0,24 BIST IZMIR 167.683 -0,17 BIST KAYSERI 415.864 -0,75 BIST KOCAELI 239.397 -0,53 BIST KONYA 88.183 -0,11 BIST TEKIRDAĞ 284.747 0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA