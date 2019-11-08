Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.503 0,46
BIST ANKARA 128.437 0,35
BIST ANTALYA 54.719 1,45
BIST BALIKESİR 81.115 -0,75
BIST BURSA 168.

08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.503 0,46
BIST ANKARA 128.437 0,35
BIST ANTALYA 54.719 1,45
BIST BALIKESİR 81.115 -0,75
BIST BURSA 168.252 0,14
BIST DENIZLI 103.366 -1,04
BIST ISTANBUL 104.714 0,24
BIST IZMIR 167.683 -0,17
BIST KAYSERI 415.864 -0,75
BIST KOCAELI 239.397 -0,53
BIST KONYA 88.183 -0,11
BIST TEKIRDAĞ 284.747 0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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