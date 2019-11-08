Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.503 0,46
BIST ANKARA 128.437 0,35
BIST ANTALYA 54.719 1,45
BIST BALIKESİR 81.115 -0,75
BIST BURSA 168.
08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.503
|0,46
|BIST ANKARA
|128.437
|0,35
|BIST ANTALYA
|54.719
|1,45
|BIST BALIKESİR
|81.115
|-0,75
|BIST BURSA
|168.252
|0,14
|BIST DENIZLI
|103.366
|-1,04
|BIST ISTANBUL
|104.714
|0,24
|BIST IZMIR
|167.683
|-0,17
|BIST KAYSERI
|415.864
|-0,75
|BIST KOCAELI
|239.397
|-0,53
|BIST KONYA
|88.183
|-0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|284.747
|0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA