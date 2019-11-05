Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 190.669 -1,69
BIST ANKARA 124.388 -0,30
BIST ANTALYA 54.038 0,28
BIST BALIKESİR 80.209 0,24
BIST BURSA 164.
05.11.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.669
|-1,69
|BIST ANKARA
|124.388
|-0,30
|BIST ANTALYA
|54.038
|0,28
|BIST BALIKESİR
|80.209
|0,24
|BIST BURSA
|164.303
|1,40
|BIST DENIZLI
|103.608
|0,21
|BIST ISTANBUL
|100.917
|0,31
|BIST IZMIR
|163.982
|0,02
|BIST KAYSERI
|416.613
|0,75
|BIST KOCAELI
|236.269
|-0,17
|BIST KONYA
|79.022
|-0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|278.986
|-1,30
Kaynak: AA