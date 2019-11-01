Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 203.961 -1,07
BIST ANKARA 120.965 -0,43
BIST ANTALYA 53.394 -0,84
BIST BALIKESİR 79.065 -0,33
BIST BURSA 155.

01.11.2019 14:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 203.961 -1,07
BIST ANKARA 120.965 -0,43
BIST ANTALYA 53.394 -0,84
BIST BALIKESİR 79.065 -0,33
BIST BURSA 155.326 -2,63
BIST DENIZLI 100.629 -0,25
BIST ISTANBUL 98.921 -1,13
BIST IZMIR 161.683 -0,50
BIST KAYSERI 411.843 -0,69
BIST KOCAELI 230.657 0,30
BIST KONYA 79.469 2,99
BIST TEKIRDAĞ 264.464 -0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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