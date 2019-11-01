Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 203.961 -1,07
BIST ANKARA 120.965 -0,43
BIST ANTALYA 53.394 -0,84
BIST BALIKESİR 79.065 -0,33
BIST BURSA 155.
01.11.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|203.961
|-1,07
|BIST ANKARA
|120.965
|-0,43
|BIST ANTALYA
|53.394
|-0,84
|BIST BALIKESİR
|79.065
|-0,33
|BIST BURSA
|155.326
|-2,63
|BIST DENIZLI
|100.629
|-0,25
|BIST ISTANBUL
|98.921
|-1,13
|BIST IZMIR
|161.683
|-0,50
|BIST KAYSERI
|411.843
|-0,69
|BIST KOCAELI
|230.657
|0,30
|BIST KONYA
|79.469
|2,99
|BIST TEKIRDAĞ
|264.464
|-0,91
Kaynak: AA