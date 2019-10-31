Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 206.573 3,09
BIST ANKARA 121.609 0,86
BIST ANTALYA 54.210 -0,65
BIST BALIKESİR 80.278 -0,24
BIST BURSA 160.

31.10.2019 14:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 206.573 3,09
BIST ANKARA 121.609 0,86
BIST ANTALYA 54.210 -0,65
BIST BALIKESİR 80.278 -0,24
BIST BURSA 160.393 2,34
BIST DENIZLI 101.262 -2,85
BIST ISTANBUL 100.395 -0,22
BIST IZMIR 162.864 0,79
BIST KAYSERI 417.959 0,68
BIST KOCAELI 229.990 0,78
BIST KONYA 79.470 0,01
BIST TEKIRDAĞ 269.776 1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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