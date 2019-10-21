21.10.2019 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 186.806 0,47 BIST ANKARA 117.264 -0,24 BIST ANTALYA 51.171 -0,96 BIST BALIKESİR 69.461 0,70 BIST BURSA 150.697 -0,41 BIST DENIZLI 96.537 0,34 BIST ISTANBUL 98.445 -0,27 BIST IZMIR 158.303 -0,27 BIST KAYSERI 385.746 -0,56 BIST KOCAELI 223.907 -0,90 BIST KONYA 70.423 -0,18 BIST TEKIRDAĞ 264.203 -0,54

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)