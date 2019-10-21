Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 186.806 0,47
BIST ANKARA 117.264 -0,24
BIST ANTALYA 51.171 -0,96
BIST BALIKESİR 69.461 0,70
BIST BURSA 150.

21.10.2019 14:24
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 186.806 0,47
BIST ANKARA 117.264 -0,24
BIST ANTALYA 51.171 -0,96
BIST BALIKESİR 69.461 0,70
BIST BURSA 150.697 -0,41
BIST DENIZLI 96.537 0,34
BIST ISTANBUL 98.445 -0,27
BIST IZMIR 158.303 -0,27
BIST KAYSERI 385.746 -0,56
BIST KOCAELI 223.907 -0,90
BIST KONYA 70.423 -0,18
BIST TEKIRDAĞ 264.203 -0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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