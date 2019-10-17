Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 177.237 -1,03
BIST ANKARA 112.385 -0,41
BIST ANTALYA 49.373 -1,61
BIST BALIKESİR 65.183 0,01
BIST BURSA 146.

17.10.2019 14:16
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 177.237 -1,03
BIST ANKARA 112.385 -0,41
BIST ANTALYA 49.373 -1,61
BIST BALIKESİR 65.183 0,01
BIST BURSA 146.900 -0,25
BIST DENIZLI 93.282 0,09
BIST ISTANBUL 94.748 -0,12
BIST IZMIR 152.731 0,06
BIST KAYSERI 363.374 -0,25
BIST KOCAELI 215.992 -0,55
BIST KONYA 66.953 0,10
BIST TEKIRDAĞ 250.025 0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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