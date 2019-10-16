Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 177.857 -1,19
BIST ANKARA 112.219 -2,03
BIST ANTALYA 49.042 -0,34
BIST BALIKESİR 65.320 -1,12
BIST BURSA 147.
16.10.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.857
|-1,19
|BIST ANKARA
|112.219
|-2,03
|BIST ANTALYA
|49.042
|-0,34
|BIST BALIKESİR
|65.320
|-1,12
|BIST BURSA
|147.342
|0,00
|BIST DENIZLI
|94.076
|-0,77
|BIST ISTANBUL
|94.891
|-1,29
|BIST IZMIR
|152.498
|-1,58
|BIST KAYSERI
|365.835
|-2,61
|BIST KOCAELI
|218.016
|-1,41
|BIST KONYA
|65.949
|-0,78
|BIST TEKIRDAĞ
|247.159
|-1,93
Kaynak: AA