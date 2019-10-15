Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 178.065 0,85
BIST ANKARA 114.969 2,33
BIST ANTALYA 49.009 2,63
BIST BALIKESİR 64.887 2,50
BIST BURSA 147.
15.10.2019 14:17
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.065
|0,85
|BIST ANKARA
|114.969
|2,33
|BIST ANTALYA
|49.009
|2,63
|BIST BALIKESİR
|64.887
|2,50
|BIST BURSA
|147.478
|1,98
|BIST DENIZLI
|93.738
|3,78
|BIST ISTANBUL
|96.024
|1,24
|BIST IZMIR
|154.951
|1,84
|BIST KAYSERI
|376.062
|0,53
|BIST KOCAELI
|221.844
|0,56
|BIST KONYA
|66.324
|1,42
|BIST TEKIRDAĞ
|244.969
|1,85
Kaynak: AA