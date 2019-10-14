14.10.2019 14:16

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.357 -1,18 BIST ANKARA 116.208 -2,93 BIST ANTALYA 49.250 -1,80 BIST BALIKESİR 65.492 -2,21 BIST BURSA 146.362 -3,00 BIST DENIZLI 93.750 -2,43 BIST ISTANBUL 96.710 -2,90 BIST IZMIR 154.359 -1,37 BIST KAYSERI 380.018 -4,69 BIST KOCAELI 221.650 -2,92 BIST KONYA 67.872 -2,19 BIST TEKIRDAĞ 243.648 -1,77

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)