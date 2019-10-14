Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 180.357 -1,18
BIST ANKARA 116.208 -2,93
BIST ANTALYA 49.250 -1,80
BIST BALIKESİR 65.492 -2,21
BIST BURSA 146.

14.10.2019 14:16
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 180.357 -1,18
BIST ANKARA 116.208 -2,93
BIST ANTALYA 49.250 -1,80
BIST BALIKESİR 65.492 -2,21
BIST BURSA 146.362 -3,00
BIST DENIZLI 93.750 -2,43
BIST ISTANBUL 96.710 -2,90
BIST IZMIR 154.359 -1,37
BIST KAYSERI 380.018 -4,69
BIST KOCAELI 221.650 -2,92
BIST KONYA 67.872 -2,19
BIST TEKIRDAĞ 243.648 -1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et