Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.413 0,63
BIST ANKARA 119.881 0,76
BIST ANTALYA 50.134 0,14
BIST BALIKESİR 66.418 1,41
BIST BURSA 151.
11.10.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.413
|0,63
|BIST ANKARA
|119.881
|0,76
|BIST ANTALYA
|50.134
|0,14
|BIST BALIKESİR
|66.418
|1,41
|BIST BURSA
|151.254
|0,61
|BIST DENIZLI
|96.106
|0,21
|BIST ISTANBUL
|99.194
|0,48
|BIST IZMIR
|158.456
|0,47
|BIST KAYSERI
|396.455
|0,81
|BIST KOCAELI
|228.916
|-0,12
|BIST KONYA
|69.858
|1,65
|BIST TEKIRDAĞ
|249.977
|1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA