11.10.2019 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.413 0,63 BIST ANKARA 119.881 0,76 BIST ANTALYA 50.134 0,14 BIST BALIKESİR 66.418 1,41 BIST BURSA 151.254 0,61 BIST DENIZLI 96.106 0,21 BIST ISTANBUL 99.194 0,48 BIST IZMIR 158.456 0,47 BIST KAYSERI 396.455 0,81 BIST KOCAELI 228.916 -0,12 BIST KONYA 69.858 1,65 BIST TEKIRDAĞ 249.977 1,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA