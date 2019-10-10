10.10.2019 14:16

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 184.407 3,75 BIST ANKARA 119.029 -0,81 BIST ANTALYA 49.403 -3,56 BIST BALIKESİR 65.262 -2,36 BIST BURSA 150.950 -1,16 BIST DENIZLI 94.825 -2,38 BIST ISTANBUL 99.287 -0,57 BIST IZMIR 157.330 -1,41 BIST KAYSERI 391.024 -1,78 BIST KOCAELI 229.691 -2,84 BIST KONYA 68.769 -0,33 BIST TEKIRDAĞ 246.462 0,31

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)