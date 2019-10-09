Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 180.420 -1,09
BIST ANKARA 122.248 -1,08
BIST ANTALYA 52.932 0,49
BIST BALIKESİR 68.584 -1,16
BIST BURSA 155.

09.10.2019 14:24
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 180.420 -1,09
BIST ANKARA 122.248 -1,08
BIST ANTALYA 52.932 0,49
BIST BALIKESİR 68.584 -1,16
BIST BURSA 155.332 -0,43
BIST DENIZLI 98.965 -0,28
BIST ISTANBUL 101.431 -0,36
BIST IZMIR 162.229 0,34
BIST KAYSERI 405.399 -0,69
BIST KOCAELI 239.547 -1,67
BIST KONYA 72.489 -0,36
BIST TEKIRDAĞ 249.703 -0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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