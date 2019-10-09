09.10.2019 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.420 -1,09 BIST ANKARA 122.248 -1,08 BIST ANTALYA 52.932 0,49 BIST BALIKESİR 68.584 -1,16 BIST BURSA 155.332 -0,43 BIST DENIZLI 98.965 -0,28 BIST ISTANBUL 101.431 -0,36 BIST IZMIR 162.229 0,34 BIST KAYSERI 405.399 -0,69 BIST KOCAELI 239.547 -1,67 BIST KONYA 72.489 -0,36 BIST TEKIRDAĞ 249.703 -0,61

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)