Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 186.500 4,09
BIST ANKARA 127.251 0,93
BIST ANTALYA 54.977 0,14
BIST BALIKESİR 72.246 0,91
BIST BURSA 160.
07.10.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.500
|4,09
|BIST ANKARA
|127.251
|0,93
|BIST ANTALYA
|54.977
|0,14
|BIST BALIKESİR
|72.246
|0,91
|BIST BURSA
|160.177
|2,11
|BIST DENIZLI
|102.921
|0,80
|BIST ISTANBUL
|103.871
|1,16
|BIST IZMIR
|165.305
|1,05
|BIST KAYSERI
|418.132
|0,75
|BIST KOCAELI
|249.845
|1,74
|BIST KONYA
|79.879
|3,08
|BIST TEKIRDAĞ
|259.051
|-0,50
Kaynak: AA