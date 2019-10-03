03.10.2019 13:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.856 0,71 BIST ANKARA 126.526 0,61 BIST ANTALYA 55.560 1,07 BIST BALIKESİR 73.391 0,15 BIST BURSA 154.528 -0,60 BIST DENIZLI 102.455 0,74 BIST ISTANBUL 103.471 0,76 BIST IZMIR 164.370 0,91 BIST KAYSERI 415.323 0,05 BIST KOCAELI 245.801 1,09 BIST KONYA 77.384 2,29 BIST TEKIRDAĞ 262.365 0,02

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)