Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.856 0,71
BIST ANKARA 126.526 0,61
BIST ANTALYA 55.

03.10.2019 13:22
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.856 0,71
BIST ANKARA 126.526 0,61
BIST ANTALYA 55.560 1,07
BIST BALIKESİR 73.391 0,15
BIST BURSA 154.528 -0,60
BIST DENIZLI 102.455 0,74
BIST ISTANBUL 103.471 0,76
BIST IZMIR 164.370 0,91
BIST KAYSERI 415.323 0,05
BIST KOCAELI 245.801 1,09
BIST KONYA 77.384 2,29
BIST TEKIRDAĞ 262.365 0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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