24.09.2019 13:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.801 0,53 BIST ANKARA 123.728 1,23 BIST ANTALYA 54.095 1,29 BIST BALIKESİR 68.979 0,11 BIST BURSA 139.591 1,06 BIST DENIZLI 99.058 0,37 BIST ISTANBUL 100.889 1,44 BIST IZMIR 158.247 0,88 BIST KAYSERI 404.133 0,92 BIST KOCAELI 242.616 1,97 BIST KONYA 71.142 1,78 BIST TEKIRDAĞ 271.194 -0,21

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)