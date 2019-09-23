23.09.2019 13:29

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.687 1,43 BIST ANKARA 122.209 -0,01 BIST ANTALYA 53.757 0,00 BIST BALIKESİR 69.633 -0,29 BIST BURSA 137.206 -0,19 BIST DENIZLI 98.996 0,03 BIST ISTANBUL 99.381 -0,19 BIST IZMIR 156.855 0,89 BIST KAYSERI 395.507 -0,13 BIST KOCAELI 238.668 0,02 BIST KONYA 70.557 -0,63 BIST TEKIRDAĞ 268.265 0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA