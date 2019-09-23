Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.687 1,43
BIST ANKARA 122.209 -0,01
BIST ANTALYA 53.

23.09.2019 13:29
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.687 1,43
BIST ANKARA 122.209 -0,01
BIST ANTALYA 53.757 0,00
BIST BALIKESİR 69.633 -0,29
BIST BURSA 137.206 -0,19
BIST DENIZLI 98.996 0,03
BIST ISTANBUL 99.381 -0,19
BIST IZMIR 156.855 0,89
BIST KAYSERI 395.507 -0,13
BIST KOCAELI 238.668 0,02
BIST KONYA 70.557 -0,63
BIST TEKIRDAĞ 268.265 0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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