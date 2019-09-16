Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.074 0,03
BIST ANKARA 125.533 0,71
BIST ANTALYA 53.

16.09.2019 13:24
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.074 0,03
BIST ANKARA 125.533 0,71
BIST ANTALYA 53.294 0,65
BIST BALIKESİR 73.037 1,45
BIST BURSA 141.903 -0,03
BIST DENIZLI 95.008 3,53
BIST ISTANBUL 102.885 0,09
BIST IZMIR 157.387 -0,29
BIST KAYSERI 398.681 -0,06
BIST KOCAELI 244.354 1,03
BIST KONYA 72.392 0,22
BIST TEKIRDAĞ 265.594 0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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