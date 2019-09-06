06.09.2019 13:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.925 -0,62 BIST ANKARA 120.062 -0,29 BIST ANTALYA 50.502 -1,19 BIST BALIKESİR 69.499 0,97 BIST BURSA 140.040 -1,09 BIST DENIZLI 88.012 -0,52 BIST ISTANBUL 100.300 -0,81 BIST IZMIR 155.382 -0,65 BIST KAYSERI 396.129 -1,06 BIST KOCAELI 230.421 -1,48 BIST KONYA 67.075 -0,08 BIST TEKIRDAĞ 250.631 2,27

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)