Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 166.917 -0,22
BIST ANKARA 115.981 1,31
BIST ANTALYA 48.
29.08.2019 13:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|166.917
|-0,22
|BIST ANKARA
|115.981
|1,31
|BIST ANTALYA
|48.374
|0,90
|BIST BALIKESİR
|69.338
|1,54
|BIST BURSA
|134.453
|0,83
|BIST DENIZLI
|83.272
|0,19
|BIST ISTANBUL
|98.677
|1,29
|BIST IZMIR
|156.136
|-0,08
|BIST KAYSERI
|366.274
|0,49
|BIST KOCAELI
|224.448
|-0,44
|BIST KONYA
|63.355
|1,04
|BIST TEKIRDAĞ
|236.681
|1,05
Kaynak: AA