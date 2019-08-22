Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 164.013 -0,16
BIST ANKARA 112.214 -1,52
BIST ANTALYA 46.

22.08.2019 13:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 164.013 -0,16
BIST ANKARA 112.214 -1,52
BIST ANTALYA 46.814 -0,39
BIST BALIKESİR 60.037 -1,04
BIST BURSA 127.203 -2,01
BIST DENIZLI 81.197 -1,05
BIST ISTANBUL 95.363 -0,61
BIST IZMIR 148.406 -0,29
BIST KAYSERI 355.980 -1,68
BIST KOCAELI 233.686 -1,16
BIST KONYA 61.637 -0,64
BIST TEKIRDAĞ 215.360 -1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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