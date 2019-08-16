Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.704 1,69
BIST ANKARA 112.294 0,39
BIST ANTALYA 48.
16.08.2019 13:27
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.704
|1,69
|BIST ANKARA
|112.294
|0,39
|BIST ANTALYA
|48.170
|-1,12
|BIST BALIKESİR
|58.403
|0,02
|BIST BURSA
|136.374
|-0,28
|BIST DENIZLI
|81.387
|0,05
|BIST ISTANBUL
|96.456
|0,32
|BIST IZMIR
|153.503
|0,39
|BIST KAYSERI
|355.558
|0,76
|BIST KOCAELI
|229.848
|0,31
|BIST KONYA
|61.979
|-0,58
|BIST TEKIRDAĞ
|206.915
|-2,40
Kaynak: AA