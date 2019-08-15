15.08.2019 13:23

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.185 -1,38 BIST ANKARA 113.176 -1,25 BIST ANTALYA 48.386 -1,31 BIST BALIKESİR 58.154 1,39 BIST BURSA 136.118 -0,99 BIST DENIZLI 80.832 -2,33 BIST ISTANBUL 96.644 -1,62 BIST IZMIR 153.730 -0,76 BIST KAYSERI 350.353 -3,09 BIST KOCAELI 231.253 -1,73 BIST KONYA 62.218 -0,98 BIST TEKIRDAĞ 209.460 2,87

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)