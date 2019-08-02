Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.914 -0,31
BIST ANKARA 116.858 -0,31
BIST ANTALYA 48.

2.08.2019 13:26
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.914 -0,31
BIST ANKARA 116.858 -0,31
BIST ANTALYA 48.920 -0,19
BIST BALIKESİR 57.811 -0,57
BIST BURSA 139.242 -2,20
BIST DENIZLI 81.733 0,84
BIST ISTANBUL 100.324 -1,05
BIST IZMIR 156.281 -0,48
BIST KAYSERI 340.769 -0,20
BIST KOCAELI 243.840 -2,19
BIST KONYA 63.114 -0,52
BIST TEKIRDAĞ 212.336 -2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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