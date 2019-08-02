Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.914 -0,31 BIST ANKARA 116.858 -0,31 BIST ANTALYA 48.920 -0,19 BIST BALIKESİR 57.811 -0,57 BIST BURSA 139.242 -2,20 BIST DENIZLI 81.733 0,84 BIST ISTANBUL 100.324 -1,05 BIST IZMIR 156.281 -0,48 BIST KAYSERI 340.769 -0,20 BIST KOCAELI 243.840 -2,19 BIST KONYA 63.114 -0,52 BIST TEKIRDAĞ 212.336 -2,08

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)