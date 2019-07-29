Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.519 0,43
BIST ANKARA 116.280 0,77
BIST ANTALYA 49.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.519 0,43
BIST ANKARA 116.280 0,77
BIST ANTALYA 49.601 1,24
BIST BALIKESİR 57.190 0,73
BIST BURSA 144.009 -0,13
BIST DENIZLI 83.100 0,82
BIST ISTANBUL 102.580 -0,07
BIST IZMIR 158.862 0,31
BIST KAYSERI 337.367 -0,11
BIST KOCAELI 238.715 -0,11
BIST KONYA 63.754 -1,44
BIST TEKIRDAĞ 220.034 0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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