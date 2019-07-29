Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.519 0,43 BIST ANKARA 116.280 0,77 BIST ANTALYA 49.601 1,24 BIST BALIKESİR 57.190 0,73 BIST BURSA 144.009 -0,13 BIST DENIZLI 83.100 0,82 BIST ISTANBUL 102.580 -0,07 BIST IZMIR 158.862 0,31 BIST KAYSERI 337.367 -0,11 BIST KOCAELI 238.715 -0,11 BIST KONYA 63.754 -1,44 BIST TEKIRDAĞ 220.034 0,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)